İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Öğrencilerden okullarını sevmelerini ve çevresini temiz tutmalarını isteyen Yıldırım, Türkiye'nin her köşesindeki okullara, temiz okullar için sınıfları, koridorları, okul bahçesini, okulların etrafını temiz tutma çağrısında bulundu.

Yıldırım, mühendislik, yöneticilik, milletvekilliği, bakanlık ve başbakanlık yaptığını ifade ederek, "Her şeyden önce ben bir öğretmen eşiyim, öğretmenlere her zaman gıpta ederim, her zaman büyük saygım var. Bana göre öğretmenlik, insan yetiştirme sanatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir.' demiyor mu?" diye konuştu.

Evliliğinin ilk yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrenci olduğu sırada, eşi Semiha Yıldırım'ın hasta olması üzerine dersin boş kalmaması için kendisini sınıfına yolladığını anlatan Yıldırım, öğrencilerin kendisini yok farz ettiğini ve dinlemediğini, ilk gördüğü çocuğu havaya kaldırdığını ve sınıfa daha sonra sessizlik hakim olduğunu ancak dersin ardından eşi okula döndüğünde okul müdürünün "Hoca hanım, sen hasta olunca dersler boş geçsin, beyini gönderme." dediğini aktardı. Yıldırım, "Herkes öğretmen olamaz, sabır abidesi olmanız lazım." dedi.

Yıldırım, törende lise kimya öğretmeni Yılmaz Er'in de bulunduğunu belirterek, "Değerli eşim Semiha Hanım'ın şahsında ve huzurlarınızda bu ülkenin vefakar, cefakar bütün öğretmelerini şükranla selamlıyorum. İyilik, güzellik, doğruluk adına sahip olduğumuz değerlerin yaşatılmasında öğretmenlerimizin payı çok ama çok büyüktür." ifadelerini kullandı.