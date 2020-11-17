İstanbul'da yeni önlemler yürürlüğe giriyor

Yeni önlemler 19 Kasım Perşembe günü yürürlüğe girecek.Koronavirüs vaka sayılarının yüksek olduğu İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni önlemlerin alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısının İstanbul’da gerçekleştiği belirtilen açıklamada alınan bütün tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2 bin personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada bunun yanı sıra bin 322 personelin de karantina altında olduğu ifade edildi. İBB Covid-19 salgınının hem toplumda hem de kendi çalışanları arasında yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde alınan yeni tedbirlerin 19 Kasım Perşembe'den itibaren uygulamaya konulacağını duyurdu.

Bu kapsamda alınan tedbirler şöyle sıralandı:

- Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.