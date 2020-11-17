HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yeni önlemler yürürlüğe giriyor

İstanbul'da yeni önlemler yürürlüğe giriyor

17.11.2020 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaka sayısının yüksek olduğu İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi yeni önlemler alındığını açıkladı.

Yeni önlemler 19 Kasım Perşembe günü yürürlüğe girecek.Koronavirüs vaka sayılarının yüksek olduğu İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni önlemlerin alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısının İstanbul’da gerçekleştiği belirtilen açıklamada alınan bütün tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2 bin personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada bunun yanı sıra bin 322 personelin de karantina altında olduğu ifade edildi. İBB Covid-19 salgınının hem toplumda hem de kendi çalışanları arasında yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde alınan yeni tedbirlerin 19 Kasım Perşembe'den itibaren uygulamaya konulacağını duyurdu.

Bu kapsamda alınan tedbirler şöyle sıralandı:

- Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.

- Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.

- Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.

- Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.

- İBB’ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

Açıklamada hükümetin salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutlarının daha da genişleyebileceği de hatırlatıldı.

DW / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Sultangazi'de kahreden olay! Sultangazi'de kahreden olay!
Köpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdıKöpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdı

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Yer: İstanbul! Sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine tuvaletini yaptı

Görüntüler tepki topladı! Pantolonunu sıyırıp...

Görüntüler çok konuşulmuştu! 'Korona hastalarının yoğunluğu' iddialarıyla ilgili açıklama

Çok konuşulan 'korona yoğunluğu' görüntüleriyle ilgili açıklama

Sultangazi'de kahreden olay! Tramvay beklerken kalp krizi geçirdi

Sultangazi'de kahreden olay!

Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı

Vali koronaya yakalandı

Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası

Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası

Akhisar'da korkunç olay! Kocasını silahla vurup 7. kattan atladı

Kocasını silahla vurup 7. kattan atladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.