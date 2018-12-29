İstanbul'da yeni yılda trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Pazartesi günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 19.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 17.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle sıralandı:

BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara girişler saat 15.00 itibariyle kapatılacak. Saat 19.00 itibariyle ise Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılacak. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikametine trafik akışı Kazancı Yokuşu'na yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış kapatılacak. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak. Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti kapatılacak. Meşrutiyet Caddesi trafiğe kapatılacak, Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi Kesişimi, Odun Meydanı Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.