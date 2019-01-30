HABER

İstanbul’da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 22:01 | Son Güncelleme

2019’un ilk gününde İstanbul’daki trafik yoğunluğu, yerini bomboş yollara bıraktı.

2019’un ilk gününde İstanbul’daki trafik yoğunluğu, yerini bomboş yollara bıraktı. İBB’nin trafik yoğunluğu haritasına göre yollardaki yoğunluk oranı ise yüzde 1’e kadar düştü.
2019 yılının ilk gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluğu haritasına göre yollardaki yoğunluk yüzde 1’e kadar geriledi. İstanbul’daki yollarda alışıldık trafik görüntüleri yerine yolların boş olduğu görüntüler ortaya çıktı. 2019’un ilk gününün resmi tatil olmasının da etkisiyle yollardaki çeşitli boşluk çeşitli noktalardan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

“İstanbul trafiği bomboş, keşke her zaman böyle olsa”
İstanbul’un boş yollara ise verdikleri tepkiler birbirinden farklı oldu. Yola çıkmak üzere hazırlık yapan bir sürücü, "Dün akşam herkes eğlendi, evinde dinleniyor. Trafik İstanbul’da böyle her zaman olsa keşke daha iyi oluyor. İstanbul trafiği bomboş” dedi.
Taksicilik yapan başka bir sürücü ise, "Görüyorsunuz İstanbul bomboş, yılın ilk günü olduğu için herhalde. Biz de burada taksiciyiz oturuyoruz, bekliyorum böyle. Oturuyoruz, çay içiyoruz vakit öldürüyoruz" diye konuştu.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal! HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!
MGK toplantısı sona erdiMGK toplantısı sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.