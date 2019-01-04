HABER

İstanbul'da yeni yılın ilk  'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 21:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul'da yeni yılın ilk  'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

Hüseyin COŞKUN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi yapıldı. 2019 yılının ilk denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polis katıldı.

Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapılırken bazı eğlence alanları ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetim noktalarından Taksim Meydanı ve Kadıköy'de de ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, didik didik aradı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı, uzman polis köpeği 'Wisha' da katıldı. Saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerin gece yarısına kadar süreceği açıklandı.
(FOTOĞRAF)

İstanbul'da yeni yılın ilk 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldıİstanbul'da yeni yılın ilk 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Viranşehir'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltıViranşehir'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Camiden çıkan yaşlı adam, soluk borusuna yapışan 'lokum' nedeniyle öldüCamiden çıkan yaşlı adam, soluk borusuna yapışan 'lokum' nedeniyle öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Bakan açıkladı, değişiyor! Poşetlerin üzerinde...

Bakan açıkladı, değişiyor! Poşetlerin üzerinde...

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.