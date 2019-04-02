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İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:32 | Son Güncelleme

AK Parti ve CHP, çeşitli sandıklarda seçim sonuçlarına itirazda bulundu

İSTANBUL (AA) - AK Parti ve CHP, ilçelerde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti'nin Adayı Haydar Ali Yıldız ve partililer, Çatma Mescit Mahallesi Akarca Sokak’taki Beyoğlu İlçe Seçim kuruluna geldi. Burada bazı sandıkların sonuçlarına itiraz edildiği öğrenildi.

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut ve beraberindekiler de, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde kurulan İlçe Seçim Kuruluna gelerek bazı sonuçlar için itiraz başvurusu yaptı.

Çıkışta basın mensuplarına konuşan İlçe Başkanı Korkut, "531 sandıkta usulsüzlük var. Bazılarında 140 oy var hiç yazılmamış, bazısında 30 oy var ama bin 581 sandığın 531'inde ciddi usulsüzlükler gördük, bunlarla ilgili tespitimizi yaptık." dedi.

Korkut il, ilçe ve belediye meclis üyeliğinde farklı farklı itirazlarının olduğunu söyledi.

Hukukun gereğinin yapılmasını istediklerini dile getiren Korkut, şöyle devam etti:

"Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Vatandaşımızın verdiği oyların sandıktan doğru şekilde bütün siyasi partilere ve AK Partimizin oylarının da AK Partiye yazılması noktasındayız. Müracaatımız da o şekilde ama gördüğümüz üzere çok ciddi eksiklikler var ve İstanbul'la ilgili de bu ciddi şeye sebep olabilecek bir noktada. Onun için itirazımızı gerçekleştirdik."

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da ilçe teşkilatı olarak itirazlarını yaptıklarını, gerekli dokümanları teslim ettik ettiklerini belirterek, "Büyükşehirde bin 800 tane yazılmayan, belediye başkanlığında 2 bin 300, yine belediye meclis üyeliklerinde yaklaşık bin 900 civarında yazılmayan oyumuz var. Gerekli gerekçelerimizi de koyarak çok detaylı bir çalışma yaptık. İnşallah sonuçlar İstanbulumuz için hayırlara vesile olacaktır." diye konuştu.

MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki ise çıkacak sonuçlardan hak, hukuk, adaletin vücut bulmuş halini beklediklerini kaydetti.

CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan da ilçe seçim kuruluna gelerek, seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

Özcan, "Yaklaşık 15 sandıkta maddi hata vardır. Seçim kuruluna aktarılan ıslak imzalı tutanakları giren arkadaşlarımız gecenin yorgunluğunda yanlış girmişlerdir, oyları kaydırmışlardır. Maddi hatalara ilişkin itirazlarımızı yaptık." dedi

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Şeyma Döğücü'nün kazandığı Sancaktepe'de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, ilçe seçim kurulu önünde bir araya geldi.

Yapılan itirazın ardından Özgen Nama, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sandıklarda yapılan manipülasyonlara itiraz etmek için 2 gündür, 48 saat aralıksız uyumadık. Yüzlerce mazbataya itirazlarımızı yaptık. Siyasi bir mücadele yürüttük, şimdi de hukuki bir mücadele yürütüyoruz." dedi.

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CHP seçim sonucuna itiraz

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