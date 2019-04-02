İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itiraz

İSTANBUL (AA) - AK Parti ve CHP, ilçelerde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti'nin Adayı Haydar Ali Yıldız ve partililer, Çatma Mescit Mahallesi Akarca Sokak’taki Beyoğlu İlçe Seçim kuruluna geldi. Burada bazı sandıkların sonuçlarına itiraz edildiği öğrenildi.

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut ve beraberindekiler de, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde kurulan İlçe Seçim Kuruluna gelerek bazı sonuçlar için itiraz başvurusu yaptı.

Çıkışta basın mensuplarına konuşan İlçe Başkanı Korkut, "531 sandıkta usulsüzlük var. Bazılarında 140 oy var hiç yazılmamış, bazısında 30 oy var ama bin 581 sandığın 531'inde ciddi usulsüzlükler gördük, bunlarla ilgili tespitimizi yaptık." dedi.

Korkut il, ilçe ve belediye meclis üyeliğinde farklı farklı itirazlarının olduğunu söyledi.

Hukukun gereğinin yapılmasını istediklerini dile getiren Korkut, şöyle devam etti:

"Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Vatandaşımızın verdiği oyların sandıktan doğru şekilde bütün siyasi partilere ve AK Partimizin oylarının da AK Partiye yazılması noktasındayız. Müracaatımız da o şekilde ama gördüğümüz üzere çok ciddi eksiklikler var ve İstanbul'la ilgili de bu ciddi şeye sebep olabilecek bir noktada. Onun için itirazımızı gerçekleştirdik."