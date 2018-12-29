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İstanbul'da yılbaşı gecesi ağır tonaj yasağı (Taksim Meydanı havadan)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Pazartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Salı günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yakalanmıştır" denildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Pazartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Salı günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yakalanmıştır" denildi.

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