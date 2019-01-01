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İstanbul'da yılbaşı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:13 | Son Güncelleme

İstanbullular ve turistler, yeni yıla Taksim'de girdi

İSTANBUL (AA) - İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılın gelişini kutladı.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yapan kalabalık, birbirine sarılarak yeni yılın mutluluğunu yaşadı.

Bazı vatandaşlar meşale yakarken bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca da şarkılar söyleyerek yeni yıla girenler, güzel görüntüler oluşturdu.

Havai fişeklerin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadıköy, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, şüphelendiği kişileri durdurarak, kimlik kontrolü yaptı.

Kentin Kadıköy, Beşiktaş ve diğer merkezi yerlerinde de yeni yılı dışarıda karşılamak isteyen vatandaşlar, yeni yıla girerken eğlenceli vakit geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy yılbaşı

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