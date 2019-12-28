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  4. İstanbul'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 18:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması yapılıyor

İSTANBUL (AA) - ''Türkiye Güven Huzur-7'' asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul'da çok sayıdaki noktada denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 19.00'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş huzur uygulaması

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