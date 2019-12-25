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İstanbul’da yılbaşı öncesi dev alkol denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 00:52 | Son Güncelleme

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü ekipleri, İstanbul’da yılbaşı öncesi 39 ilçede eş zamanlı alkol satışı ve sunumu yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü ekipleri, İstanbul’da yılbaşı öncesi 39 ilçede eş zamanlı alkol satışı ve sunumu yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Özellikle alkol sunumu yapan işletmelerde devam edecek" ifadelerini kullandı.
İstanbul’da bulunan 39 ilçede eş zamanlı olarak alkol satışı ve sunumu yapan işletmelerde denetim yapıldı. Fatih ilçesinde yapılan denetimlere de İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katıldı. Karaca, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan bir kurum olduklarını dile getirerek, 2019 yılında alkol tüketim yerleri, kafe ve barlarda 56 bin denetim gerçekleştirdiklerini ve 876 işletme hakkında yasal işlem uygulandığını belirtti.
"Bandrollerin sahte olduğunu tespit ettik"
Katıldığı denetimlerde usule uygun olmayan yerler hakkında işlem yapıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bugün İstanbul genelince 39 ilçemizde yaklaşan yılbaşı nedeniyle alkol sunum yapan işletmelerde denetim programlamıştık. 2019 yılında 56 adet toplu tüketim yerleri, kafe ve barlarda denetim gerçekleştirdik. Uygunsuz bulunan 876 işletmeye idari para cezası uyguladık. Bugün denetim yaptığımız 3 işletmenin 1 tanesinde herhangi bir uygunsuzluk bulamadık. Diğer iki işletmenin bir tanesinde alkol sunum belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini tespit ettik. İkinci işletmede ise bandrol okuma cihazlarıyla yaptığımız kontrollerde bandrollerin sahte olduğunu tespit ettik. O içkilere el koyduk ve laboratuvara gönderdik. Aynı zamanda işletmenin alkol sunum belgesi olmadığını tespit ettik" dedi.
"Özellikle alkol sunumu yapan işletmelerde devam edecek"
Gece boyunca 39 ilçede denetimlerin süreceğini belirten Karaca, “Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması için 7/24 saat bütün ekiplerimiz çalışamaya devam ediyorlar. Denetimlerimiz yılbaşına kadar aralıksız bir şekilde özellikle alkol sunumu yapan işletmelerde devam edecek. Emniyet Müdürlüğümüze ait ekiplerde bize çok destek sağlıyorlar. Bu işletmelerle ilgili olarak, alkol sunum belgesi olmadığından ve kaçak bandrolsüz içki bulundurduğundan dolayı yasal işlemlerini uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
Karaca, alkol sunum belgesi olmayan işletmelere 13 bin lira idari para cezası yazılacağını ve ilgili belediyelerle kapatılması için yazışmaların yapılacağını, savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını vurguladı.

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