HABER

İstanbul’da yılbaşı öncesi operasyon: 31 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 14:33 | Son Güncelleme

Bağcılar’da uyuşturucuya göz açtırmayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta ve sürücünün evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 31 kilogram uyuşturucu madde ve 254 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İstanbul’da yılbaşı öncesi operasyon: 31 kilogram esrar ele geçirildi

Bağcılar’da uyuşturucuya göz açtırmayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta ve sürücünün evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 31 kilogram uyuşturucu madde ve 254 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir tacirinin uyuşturucuyu hediye paketi olarak taşıdığı ve madde isteyenlere yılbaşı paketi şeklinde sattığı öğrenildi.
Bağcılar’da halkın huzur ve güvenliği için aralıksız çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde ilçe kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü sırada Yavuz Selim Mahallesi 1017 Sokakta bir aracın durumundan şüphelendi. Şüphe üzerine aracı durduran İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sürücüsünü etkisiz hale getirdikten sonra üst aramasını yaptı. Şahsın üstünde herhangi bir şey bulunamaması üzerine ekipler, araçta arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda polis, hediye paketi şeklinde 1 kilogram 120 gram toz esrar ele geçirdi. Maddelerin bulunması üzerine Refik K.’yı(46) gözaltına alan polis, evine de baskın düzenlendi.

31 kilogram esrar ele geçirildi
Evde yapılan aramalarda ise yaklaşık 30 kilogram toz esrar ile 254 adet ecstasy hap, cep telefonu, hassas terazi, harddisk görünümlü hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen yaklaşık 6 bin lira ele geçirildi. Aramaların tamamlanmasının ardından gözaltına alınmış olan şahıs emniyete götürüldü.

Uyuşturucuyu yılbaşı şeklinde taşımış
Öte yandan, şahsın uyuşturucu maddeyi, hediye paketi şeklinde taşıdığı, aldığı siparişi yılbaşı yaklaştığından dolayı dikkat çekmemek adına hediye paketi şeklinde isteyene sattığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Refik K. Bağcılar polisi tarafından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da yılbaşı öncesi operasyon: 31 kilogram esrar ele geçirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışmasıMersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
Tüp yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralıTüp yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İkizdere cephe dönüşümleri ile farklı görünüme kavuşuyorİkizdere cephe dönüşümleri ile farklı görünüme kavuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Operasyon başlatıldı

Son dakika! İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Acı olay... 13 yaşındaki kız okul penceresinden düştü

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti

Boğaz'dan peş peşe geçtiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.