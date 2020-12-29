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İstanbul’da yılbaşı öncesi ‘sahte içki’ operasyonu

29.12.2020 16:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da yılbaşı öncesi ‘sahte içki’ operasyonu

Maltepe’de yılbaşı öncesi sahte içki üreterek, piyasaya sürdükleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Maltepe’de yılbaşı öncesi sahte içki üreterek, piyasaya sürdükleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 120 adet sahte şişe 120 litre etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi sahte içkileri piyasaya sürdükleri belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Maltepe’de Gülensu Mahallesi’nde bulunan bir adresin depo kısmında sahte içki üretildiği ve satışı üzerine, adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste 84 adet 1’er litrelik sahte olduğu değerlendirilen alkol şişesi, 5 adet 5 litrelik bidon ele geçirilerek, konu ile ilgili Y.Ç. ve G.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların Yalı Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta etil alkol olduğunu belirtmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 120 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi. Sahte içki üretmek ve pazarlamaktan yakalanan şahıslardan Y.Ç. ve G.A., haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul’da yılbaşı öncesi ‘sahte içki’ operasyonu

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