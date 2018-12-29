İstanbul'da yılbaşı tedbirleri

''Bunlardan 4 bin 127'si çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir. Tedbirlerin ikinci aşamasında İstanbul'un huzur ve güveni temininde bize çok yardımı dokunan yaklaşık 85 bin halen aktif görevdeki özel güvenlik görevlilerinin denetlenmesi oldu. İlimiz genelinde taksiler, bunların sürücüleri ve bunları kullananlar üzerinde yaptığımız uygulamalarda bin 777 araç incelenmiş, 3 bin 493 şahıs GBT sorgusundan geçirilmiş, 57 şahıs gözaltına alınmış, 65 şahıs da adli birimlere sevk edilmiştir. İlimizin AVM ve meydanlarında denetimler arttırılmış, özellikle toplu ulaşım araçlarında Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa yürüttüğümüz, metro istasyonların içerisi, çevresi ve buraya gelen yollar 6 bin kamera ile izlenmektedir. Buralarda şüpheli görülen şahıs, şüphe görülen valiz, çanta gibi paketler anında uzman ekiplerimiz tarafından incelenmektedir.''

Tedbirlerin birinci aşamasının 21 Aralık'ta başladığını ve 1 milyon 520 bin kişinin sorgulandığını belirten Baybaba, şöyle devam etti:

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yılbaşına ilişkin alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, 17 bini Taksim çevresinde olmak üzere 39 bin polis ve bekçinin görev yapacağı bildirildi.

- ''Yılbaşında 39 bin personel görev alacak''

Baybaba, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir ilke imza attığını dile getirerek, 27 Aralık gecesinde aynı anda 2 bin 617 adrese girildiğini ve çeşitli suçlardan aranan 903 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Tedbirlerin son aşamasının 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri arasını kapsadığını aktaran Baybaba, şunları kaydetti:

''24 saat esasına göre 'Gece Kartalları' olarak andığımız çarşı ve mahalle bekçilerimizle yaklaşık 39 bin personelle yılbaşı tedbirlerini sağlayacağız. Bu tedbirler kapsamında Beyoğlu bölgesinde yaklaşık 17 bin personelle görev alacağız. Bunların arasında Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri, atlı birliklerimiz, akbaş ve kangal köpeklerimiz, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz sizlere görünür biçimde, güven timleri personelimiz de halkımız arasında onları görecek şekilde bin 545 personeliyle yer alacak. Trafik yönünden ise 31 Aralık saat 08.00'den, 1 Aralık sabah 08.00'e kadar ilimizde Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy ilçelerine kamyon, tır ve beton mikseri ağır tonajlı araçların girişleri yasaklanmıştır. Bununla birlikte saat 15.00 itibariyle yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.''

Açıklama sırasında, yılbaşı gecesi görev yapacak simitçi, piyangocu, temizlik görevlisi kılığındaki güven timleri de hazır bulundu.

Ayrıca, ilk kez yılbaşı gecesi atlı polisler de meydana gelebilecek olumsuzluklara müdahale edecek. Kangal ve Akbaş cinsi köpeklerde basın mensuplarına gösterildi.

