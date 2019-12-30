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  4. İstanbul’da yılbaşı tedbirleri üst seviyede

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri üst seviyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:21 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul’da yılbaşı gecesine yönelik alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul’da yılbaşı gecesine yönelik alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. İstanbul’un 39 ilçesinde yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını ifade eden Bayhan, “31 Aralık günü 44 bin 518 görevlimiz ile görev yapılıp, emniyet tedbirleri alınacaktır” dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, Taksim Meydanı’nda 31 Aralık günü alınan yılbaşı güvenlik önlemlerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Yılbaşı gecesi vatandaşların arasında simitçi, boyacı, müzisyen olarak görev yapacak olan polisler de toplantı öncesi tanıtıldı. Atlı polis ekiplerinin ve narkotik köpeklerinin de tanıtıldığı toplantı sonrası açıklama gerçekleştirildi.
“31 Aralık günü 44 bin 518 görevlimiz ile görev yapılıp, emniyet tedbirleri alınacaktır”
Yılbaşına yönelik alınan güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, “31 Aralık, yani yılbaşının olduğu gün mevcut 11 sabit uygulama noktamız, 24 esasına göre aktif bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olup, 39 ilçede koordineli bir şekilde toplam 170 noktada sabit uygulamalar planlanmaktadır. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında otogar, havalimanı, metro, marmaray, alışveriş merkezleri gibi özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerlerde denetlemeler yapılmakta olup, herhangi bir aksaklığın olmaması için alınan emniyet tedbirleri en üst seviyeye çıkartılmıştır. Tüm ilçe emniyet müdürlüklerimiz ve yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık günü 44 bin 518 görevlimiz ile görev yapılıp, emniyet tedbirleri alınacaktır. Havacılık Şube Müdürlüğü’nce helikopter vasıtası ile havadan, tüm kamera sistemlerimiz ile kameralar ile ve toplam 22 adet drone ile ikişer saatlik devriyeler halinde havadan da emniyet tedbirlerimiz takviye edilecektir. Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz 207 noktada toplam 74 adet zırhlı araç ve 50 TOMA aracı ile görev alacaklardır. Belirtilen 31 Aralık günü yapılan yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında 400 tane motosikletli Yunus polisimiz görev alacaktır” diye konuştu.

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