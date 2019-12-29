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  4. İstanbul’da yılbaşında 42 bin 545 polis ve 7 bin 83 jandarma görev yapacak

İstanbul’da yılbaşında 42 bin 545 polis ve 7 bin 83 jandarma görev yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:28 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi kentte 42 bin 545 polis ve 7 bin 83 jandarmanın görev yapacağını açıkladı.İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi alınan tedbirleri açıkladı.

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi kentte 42 bin 545 polis ve 7 bin 83 jandarmanın görev yapacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi alınan tedbirleri açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için her türlü hazırlığın tamamlandığı vurgulandı. Açıklamada, "42 bin 545 polisimiz, 7 bin 83 jandarma, 347 sahil güvenlik personelinden oluşan sahil güvenlik gücümüz, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri, Valiliğimiz koordinasyonuyla görev başında olacaktır. Sabit yol arama ve kontrol noktaları, AVM’ler, ulaşım ağları, havalimanları, metro, Marmaray, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında özel güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. Şehir içi ulaşım tedbirleri en üst seviye çıkarılmış, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar sıklaştırılmıştır. Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen ilçelerdeki eğlence mekânları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimler aralıksız devam etmektedir" denildi.
Açıklamada, "Acil hallerde vatandaşlarımız 110 İtfaiye, 112 Sağlık, 153 İBB Beyaz Masa, 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 159 Karayolları, 186 Elektrik Arıza ihbar hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır. Alınan tedbirler Valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimizde (GAMER) takip ve koordine edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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