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İstanbul'da yılbaşında 6 bin 363 sürücüye ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 17:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi 20 kazaya müdahale ederken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi 20 kazaya müdahale ederken, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 363 sürücü ve aracına para cezası uygulanırken bu sürücülerden 268'ine alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi yaptığı çalışmalar kapsamında toplam 20 kazaya müdahale etti. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı.

YILBAŞINDA 6 BİN 363 SÜRÜCÜYE VE ARACA CEZA KESİLDİ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı trafik denetimlerinde ise 9 bin 398 aracı ve sürücüyü kontrol etti. Bu kişiler ve araçlardan 6 bin 363'üne çeşitli suçlardan ceza kesildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN 268 SÜRÜCÜYE CESA KESİLDİ
Trafik polisleri yılbaşı gecesi yaptığı alkol denetimlerinde ise 2 bin 733 aracı durdurarak uygulama yaptı. Bu araçları kullanan 268 sürücünün alkolmetre ile yapılan test sonucunda 0,50 promilin üzerinde alkollü oldukları tespit edildi. Bu sürücülere ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesinden işlem yapılarak para cezası kesilerek, ehliyetlerine ise 20 ceza puanı uygulandığı öğrenildi.

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