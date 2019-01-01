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İstanbul'da yılın ilk trafik cezaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:57 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TEM Otoyolu giriş-çıkışlarında ve farklı noktalarda alkollü sürücülere yönelik denetim yaptı.

İstanbul'da yılın ilk trafik cezaları

Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - MELİH OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TEM Otoyolu giriş-çıkışlarında ve farklı noktalarda alkollü sürücülere yönelik denetim yaptı. İstanbul'da 2019'un ilk saatlerini görev başında karşılayan trafik polisleri alkollü sürücülere yönelik birçok ilçede denetim yaptı.

Denetimler sabah saatlerine kadar devam etti. TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde trafik polisleri otomobilleri durdurarak sürücüleri alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Ayrıca denetimde ehliyet ve ruhsat kontrolleri de yapılırken araçlarında muayeneleri bulunmayan sürücülere ise ceza uygulandı. Kadiköy'de denetime takılan sürücü Selda N.'ye (25) trafik polisi alkolmetreyi üfletti. Sürücü Selda N. üflediği alkolmetre'de 0.57 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konurken Bin 80 TL trafik cezası kesildi.

Fatih ilçesi Turgut Özal Millet Caddesi'de de trafik denetimleri yapıldı. Denetimde 0.75 promil alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu. Ehliyetine el konulan sürücü kendi aracının arka koltuğuna binerek arkadaşları tarafından götürüldü.
Denetimler sabah erken saatlere kadar devam etti.
(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da yılın ilk trafik cezalarıİstanbul'da yılın ilk trafik cezalarıİstanbul'da yılın ilk trafik cezaları

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