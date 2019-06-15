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İstanbul'da YKS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Öğrenciler sınavda ter dökerken ailelerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Üniversitede okumak isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökerken, aileleri de okulların önünde dua ederek merakla bekliyor.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınava girecek adaylar, kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından yapılan kimlik ve arama kontrolünden geçerek içeri alındı.

Çocuklarıyla kucaklaşıp sınava uğurlayan aileler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Kampüs önünde bekleyen bazı velilerin çocukları için dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.

Bazı öğrenciler sınava son anda yetişirken, 15 dakika kuralı uygulandığından dolayı saat 10.00'dan sonra sınava gelenler içeri alınmadı. Bu nedenle bazı adaylar zamanında yetişebilmek için sınav yerine koşarak geldi. Veliler de öğrencilere "Koş koş" diyerek destek tezahüratlarında bulundu. Sınava geç kalan adaylar büyük stres ve üzüntü yaşarken vatandaşların çocukları teselli etmeye çalıştıkları görüldü.

Üniversite sınavına giren Mehmet Berkay Küçükkahraman, küçüklüğünden beri yabancı dile karşı ilgisi olduğu için üniversitede yabancı dil eğitimi almak istediğini, sınava düzenli şekilde çalıştığını, sınav yerine gelene denk rahat olduğunu fakat son dakikalar biraz heyecanlı olduğunu söyledi.

Velilerden Bayram Karapelit, kızının çok çalıştığını, sınavı başarı ile geçip hayallerini yaşamasını istediğini söyledi. Kızı Hilal Karapelit ise sağlık meslek lisesinde eğitim gördüğünü, bu yüzden hem staj hem de derslerden dolayı çok yoğun bir yıl geçirdiğini, sınava çok çalıştığını, üniversitede hemşirelik okumak istediğini dile getirdi.

Sınava kimlik kartını kaybettiği için giremeyen bir üniversite adayı annesinde bulunan ehliyeti ile şansını tekrar denedi fakat kurallar gereği görevliler tarafından içeri alınmadı. Aday üniversite sınavına dördüncü girişi olduğunu bu sebeple çok fazla üzülmediği söyledi.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara 135 dakika süre verildi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te yapılacak.

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