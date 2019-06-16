İstanbul'da YKS heyecanı

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu. Adaylara AYT için 180 dakika süre verildi.

188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye 2 milyon 528 bin 110 aday katıldı. 5 milyon adet kitapçığın basıldığı sınavda 692 bin 978 kişi görev aldı. 2018 YKS'de TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylardan 2019 TYT'ye girmeden bu puanları kullanmak için başvuran aday sayısı ise 13 bin 19 olarak belirlendi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınava girecek adaylar, güvenlik görevlileri tarafından yapılan kimlik kontrolü ve aramadan sonra içeri alındı.

İSTANBUL - (AA) - Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile devam ediyor.

Çocuklarını sınava gönderen aileler için de heyecanlı bekleyiş başladı. Okul bahçesinde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri, bazılarının da Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Bazı veliler ise çocuklarıyla kucaklaşıp sınavda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunarak çocuklarına nasihat vererek uğurladı.

Üniversite sınavına giren 19 yaşındaki İlayda Bakkal, medya'ya büyük bir ilgisini olduğunu bu yüzden üniversitede Radyo, Sinema ve Televizyon eğitimi almak istediğini, sınava düzenli bir şekilde çalıştığını, kendisine güvendiğini ama yine de çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kızını sınava uğurlayan Melek Şaşmaz ise kızının çok çalıştığını sınavı kazanıp bilgisayar mühendisi olmak istediğini, kızıyla birlikte sınava giren tüm öğrencilerin başarılı olmasını istediğini dile getirdi.

Sınava giren bir diğer üniversite adayı Melise Akyüz ise İstanbul'da bir üniversitede İngilizce öğretmenliği okumak istediğini ifade etti.

YKS'nın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adaylar, 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak.

