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  4. İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı

İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı

19.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 10.00'da sona ererken, sınava son anda yetişen öğrencilere, kapıda bekleyen veliler alkışlarla destek verdi - Kızına destek için tekerlekli sandalyeyle üniversiteye gelen Emel Karabulut: - "Burada olarak ona destek ve dualarda bulunuyorum. Aslında ona belli etmiyoruz ama babayla ikimiz heyecanlıyız"

İSTANBUL (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) İstanbul'da başladı.

Adaylar, sınava girecekleri okullara sabahın erken saatlerinden itibaren geldi. Aileleriyle okula gelen öğrenciler, yakınlarına sarılıp, güvenlik kontrolünden geçerek, sınav alanlarına girdi.

Görevlilerce yapılan kontrollerde, yasak olan her türlü elektronik eşya, kalem, kağıt ile ambalajlı su içeri alınmadı. Öğrenciler, okula alınmayan eşyalarını ailelerine ve emanet noktalarına bıraktı.

Saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 10.00'dan itibaren sona erdi. Görevliler, kapılar kapanmadan önce giriş için son uyarılarını yaparken geç kalan öğrenciler koşarak binalara ulaştı. Sınava son anda yetişen öğrencilere, kapıda bekleyen bazı veliler alkışlarla destek oldu.

- "Babayla ikimiz heyecanlıyız, o bizden daha heyecanlı"

İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'ne gelen Boran Elaldı, yanındaki eşyalarını bırakamadığı için sınava girmemeye karar verdi. Elaldı, kapıda çocuğunu bekleyen bir velinin ısrarıyla kararından vazgeçip, sınava girmek istedi.

Bu sefer de kimliğini cüzdanında unutması ve girişlerin bitmesi nedeniyle salona giremeyen Elaldı, basın mensuplarına, ilk defa katılacağı sınava zaten girmek istemediğini söyledi.

Elaldı, üniversitenin kendi için vakit kaybı olduğunu savunarak, "İş kuracağım, başka işler koşturacağım." dedi.

Sınava girecek kızına destek için ayağı kırık şekilde tekerlekli sandalyeyle üniversiteye gelen Emel Karabulut, evladının zor bir süreç geçirdiğini belirtti.

Karabulut, kızının 13 senenin emeğini dün ve bugün verdiğine dikkati çekerek, "Bugün son aşamasında. İnşallah güzel bir şekilde geçirerek. Dün güzel geçmişti. Bugün de güzel şekilde geçireceğine inanıyorum. Burada olarak ona destek ve dualarda bulunuyorum. Çok heyecanlıyım. Aslında ona belli etmiyoruz ama babayla ikimiz heyecanlıyız, o bizden daha heyecanlı. İnşallah bugünü güzel bir şekilde atlatacak. Başta kızım olmak üzere bütün öğrencilere başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Sınavlara hazırlanma sürecinin zorlu geçtiğini belirten Funda Karabulut ise "Ailem hiç baskı uygulamadı. O yüzden o konuda rahatım en azından. Tabii heyecan var. O kadar çalıştım ama yine de heyecan oluyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrasında sınava hazırlanmanın psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu dile getiren Asya Gücüm, hedefe odaklı çalışıldığı zaman bir şekilde motive olabildiğini anlattı.

Gücüm, bu yüzden umutlu olduğunu belirterek, "Güzel bir süreç yaşadım. Heyecan yok aslında. Yeterince çalıştıktan sonra heyecan sadece dezavantaj yaratır, öyle düşünüyorum. O yüzden elimden geleni yapacağım. Olduğu kadar, en kötü yazarız bir yer." değerlendirmesini yaptı.

- "Dün, Türkçe biraz yorucu geçti"

Bu senenin yoğun bir tempoda geçtiğini kaydeden Eymen Derinpınar da "Çalıştık, hayırlısı olsun hepimiz için. Bugün de AYT'ye gireceğiz. İnşallah iyi geçer. Dün, Türkçe biraz yorucu geçti. Derece olarak çok zor değildi ama biraz yorucuydu." dedi.

Çocuğunu sınava getiren velilerden Gökhan Derinpınar da bir yılı değerlendirmesi için aile ve büyükleri olarak evladına destek vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Derinpınar, çocuğuna çalışması için telkinde bulunduklarını vurgulayarak, "İnşallah, bütün öğrencilere bu sınavda başarı diliyoruz." şeklinde konuştu.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuldu.

Öte yandan İstanbul'da bugün Alan Yeterlilik Testi'ne 393 bin 98, Yabancı Dil Testi'ne ise 39 bin 904 öğrencinin gireceği açıklanmıştı.

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