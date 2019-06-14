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İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım hizmeti ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak.

Karar gereği, YKS'ye katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kağıtlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

İETT de 15-16 Haziran'da öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlanması amacıyla mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta sefer sayısını bin 824'e çıkardı. Cumartesi günü için 805, pazar günü için bin 019 ek sefer planlandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi' Toplu Ulaşım ücretsiz yks

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