İstanbul’da Yoğun Kar Yağışı

İstanbul'da etkili olması beklenen ve Cumartesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Mega kentin bazı ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken karın tadını çıkarmak isteyenler sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinden çıkarak kartopu oynadı.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesiyle kar yağışının daha da artacağı uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle pazartesi sabah saatlerinde kar yağışının daha etkili olacağına dikkat çekti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü kademeli olarak başlaması planlanan yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini belirtti.

