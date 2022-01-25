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İstanbul’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

25.01.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik bir çok yerde durma noktasına geldi.

Özellikle Avcılar-Beylikdüzü yönünde sürücülerin araçlarından inerek yürüdükleri görüldü.İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Avcılar-Beylikdüzü yönünde trafik durma noktasına geldi. Avcılar, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçeşehir yönündeki sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekerken TEM Otoyolu ve yan yollarında bazı vatandaşların araçlardan inerek yürüdükleri görüldü. Yoğun kar yağışı Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de de etkisini artırdı ve görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) İstanbullulara metro ve metrobüsü kullanmaları yönünde çağrı yaptı. Metro seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatıldığını belirten İmamoğlu "Metroyla erişebilecekleri yerler var ise, lütfen vatandaşlarımız metroyu kullanmaya devam etsinler" dedi.

"İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var. Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor" diyen İmamoğlu "Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar’ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor" dedi.

Valilik ve 39 ilçe belediyesiyle koordineli bir çalışmanın sürdüğünü belirten İmamoğlu yolları açmak için çaba sarf ettiklerini, yolda kalanlara gıda, su gibi ihtiyaç malzemelerini sevk etmek için Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı ile etkin bir çalışma yürüttüklerini söyledi. İmamoğlu "İstanbul’a bir bütün olarak bakıyoruz. Farklı dili kullanma çabası olanlara şunu söyleyelim: Kesinlikle ‚O kurumun sorumluluğu, bu kurumun sorumluluğu‘ diye bakmadan ilerliyoruz" diye konuştu.

Vali Yerlikaya: Özel araçlar 13.00'e kadar trafiğe çıkmasın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" dedi.

Yerlikaya ayrıca kamu kurumlarının zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin 25 Ocak tarihinde tam gün idari izinli sayılacaklarını söyledi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a hareket etti.

ANKA / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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