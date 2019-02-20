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İstanbul'da yoğun sis (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:22 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA-İSTANBUL'u sis etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da yoğun sis (1)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA-İSTANBUL'u sis etkisini sürdürüyor. Vapur seferleri iptal edildi, trafik aksıyor. Özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.
Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal etti. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
TEM ve D-100'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da yoğun sis (1)İstanbul'da yoğun sis (1)İstanbul'da yoğun sis (1)İstanbul'da yoğun sis (1)

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