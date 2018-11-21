İSTANBUL'DA YOĞUN SİS

\u0130STANBUL DHA \n\u0130stanbul'da baz\u0131 b\u00f6lgelerde yo\u011fun sis g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Sis nedeniyle \u00f6zellikle \u0130stanbul'un kuzey b\u00f6lgelerinde g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesi d\u00fc\u015ft\u00fc. Yolarda ara\u00e7lar\u0131n sis farlar\u0131n\u0131 yakarak ilerledi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.Drakula\u2019y\u0131 ararken \u00f6yle bir \u015fey buldu ki...Bing\u00f6l\u2019de, kurallara uymayan s\u00fcr\u00fcc\u00fclere ceza kesildiSay\u0131sal Loto \u00e7ekildi! MP\u0130 21 Kas\u0131m Say\u0131sal Loto sonu\u00e7lar\u0131 sorgula
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