İstanbul'da yoğun sis

\u0130STANBUL,(DHA)-\u0130STANBUL'da baz\u0131 b\u00f6lgelerde yo\u011fun sis g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Sis nedeniyle \u00f6zellikle \u0130stanbul'un kuzey b\u00f6lgelerinde g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesi d\u00fc\u015ft\u00fc. Yolarda ara\u00e7lar\u0131n sis farlar\u0131n\u0131 yakarak ilerledi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNERBildi\u011finiz t\u00fcm diyetleri unutun! D\u00fcnya bunu konu\u015fuyorBing\u00f6l\u2019de, kurallara uymayan s\u00fcr\u00fcc\u00fclere ceza kesildiSay\u0131sal Loto \u00e7ekildi! MP\u0130 21 Kas\u0131m Say\u0131sal Loto sonu\u00e7lar\u0131 sorgula
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