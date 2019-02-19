İstanbul'da yoğun sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan yoğun sis sebebiyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.
Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.
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