İstanbul'da yoğun sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan yoğun sis sebebiyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.

Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

