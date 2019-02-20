İstanbul'da yoğun sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 00.27'de geçişlere kapatılan İstanbul Boğazı'nda görüşün iyileşmesiyle gemi trafiğinin çift yönlü açıldığı bildirildi.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum