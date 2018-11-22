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İstanbul'da yoğun sis (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bazı bölgelerde yoğun sis görülüyor.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da bazı bölgelerde yoğun sis görülüyor. Sis nedeniyle özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde görüş mesafesi düştü. Yolarda araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü. (FOTOĞRAF) DHA-Genel - Türkiye-İstanbul / Eyüpsultan - ISTANBUL DHA İstanbul'da yoğun sis İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da bazı bölgelerde yoğun sis görülüyor. Sis nedeniyle özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde görüş mesafesi düştü. Yolarda araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü.

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