İstanbul'da yoğun sis (3)

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da bazı bölgelerde yoğun sis görülüyor. Sis nedeniyle özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde görüş mesafesi düştü. Yolarda araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü. (FOTOĞRAF) DHA-Genel - Türkiye-İstanbul / Eyüpsultan - ISTANBUL DHA İstanbul'da yoğun sis İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da bazı bölgelerde yoğun sis görülüyor. Sis nedeniyle özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde görüş mesafesi düştü. Yolarda araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü.
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