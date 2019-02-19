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İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, bu nedenle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 Karayolunda da etkili oldu. E5 Karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kent genelinde etkili olan Sis’in gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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