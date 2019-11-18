İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Haliç’te de etkili olan yoğun sis nedeniyle E-5 karayolunda görüş mesafesi kısalırken, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan sis nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 Karayolunda da etkili oldu. Haliç’te de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkili olan Sis’in gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Diğer taraftan siz özellikle İstanbul Boğazı’nda da etkili oldu. Yoğun sis akışı nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy sahilinden adeta görünmez oldu. O anları kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar ise sabah erken saatlerde sahile gelerek, muhteşem manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı.

