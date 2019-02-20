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İstanbul’da yoğun sis kazaları beraberinde getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 05:56 | Son Güncelleme

İstanbul’da geceni ilk saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyu sürdüren yoğun sis, kazalara neden oldu.

İstanbul’da geceni ilk saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyu sürdüren yoğun sis, kazalara neden oldu. Kazalarda yaralanan olmazken sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. İlerlemekte zorluk çeken sürücüler, zaman zaman 30 kilometre hızla gidebildi.
Yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi
Edinilen bilgiye göre, Sarıyer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balta Limanı kavşağı Edirne istikametinde, yoğun sis sebebiyle 2 trafik kazası meydana geldi. Kazaların yaşandığı olay yerlerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşen ve virajı alamayan Nihat Üstün yönetimindeki 34 UJ 0987 plakalı kamyonet, kaldırımı aşarak önce yol kenarındaki tabelayı devirdi, ardından ağaca çarptı. Ağacın bir kısmı kırılırken, diğer kısmı kamyonetin ön tarafından takılı kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ağacı kesmesiyle kamyonet kurtarıldı.
Aynı kavşakta yine sis nedeniyle görüş mesafesi kısalan Salih Keskin idaresindeki 34 TDF 33 plakalı ticari taksi ise yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Taksi olay yerine sevk edilen çekici ile yoldan kaldırıldı.
Her iki kazada ölen veya yaralanan olmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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