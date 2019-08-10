İstanbul'da yollar boş kaldı

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da Kurban Bayramı öncesi yollar boş kaldı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıkmaya başlamıştı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden olan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bu sabah herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 08.30'da yüzde 8 olarak ölçüldü.

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