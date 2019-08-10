HABER

İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:50 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  Kurban Bayramı öncesi yollar boş kaldı.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da Kurban Bayramı öncesi yollar boş kaldı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıkmaya başlamıştı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden olan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bu sabah herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 08.30'da yüzde 8 olarak ölçüldü.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Zincirlikuyu metrobüs durağındaki insan yoğunluğu
-Metrobüse binen yolcular
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü
-Genel ve detaylar

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Ankara için bayram namazı saatiAnkara için bayram namazı saati
İstanbul'da yollar boş kaldıİstanbul'da yollar boş kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Mesut Özil kadro dışı!

Mesut Özil kadro dışı!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Batman 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Batman'da bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı Bartın 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Bartın'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Balıkesir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Aydın 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Aydın'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Artvin 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Artvin'de bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı Ardahan 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Ardahan'da bayram namazı saat kaçta?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.