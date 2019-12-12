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İstanbul’da zabıtadan kantin denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ankara ve Diyarbakır’da okul kantinlerden alınan şırıngalı çikolataların iki çocuğun ölümüne yol açmasının ardından İstanbul’da zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetime çıktı.

Ankara ve Diyarbakır’da okul kantinlerden alınan şırıngalı çikolataların iki çocuğun ölümüne yol açmasının ardından İstanbul’da zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetime çıktı. Zabıta ekipleri okul kantinlerine girerek, raflarda denetlemelerde bulundu. Denetlemelere zabıta ekiplerinin yanı sıra sağlık uzmanları da destek verdi.
Ankara ve Diyarbakır’da okul kantininde satılan şırıngalı çikolata kapağının soluk borusunu kapatması sonrası iki öğrencinin hayatını kaybetmesi sonrasında İstanbul’da zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi.
Ekiplere belediyede çalışan sağlık uzmanları da destek verdi.

"Denetimlerin sıklaşması gerekli"
Tuğba Kara isimli öğrenci velisi son dönemlerde yaşanan gelişmelerden dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, “Yaşanan olayları televizyondan takip ettik. Denetimlerin sıklaşması gerekli. Burada belediyelere, okul yönetimlerine ve zabıta ekiplerine büyük iş düşüyor. Ben bu olaylardan sonra kendi oğlumu tembih ettim. Hatta oğluma da sordum böyle bir şey satılıyor mu? diye. Oda hayır cevabını verdi. Umarım bir daha bu tatsız olaylar yaşanmaz” diye konuştu.

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