İstanbul'da Zafer Bayramı etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, milli mücadelenin kaderini değiştiren büyük zaferin 97. yılı, İBB'nin düzenleyeceği etkinliklerle bayram havasında kutlanacak.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman askerlerin ve milletin azim ve kararlılığının eseri olan büyük zaferin heyecanı kentin her yerinden hissedilecek.

Programlar çerçevesinde Taksim Meydanı, Taksim Meydanı Metro İstasyonu, Pendik Sahili, Üsküdar Meydanı, Avcılar Sahil Parkı, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı, Miniatürk ve Esenler'de etkinlikler yapılacak.

- Konserler, su ve ışık gösterileri

Etkinlikler kapsamında ressam Cemal Akyıldız'ın Mustafa Kemal Atatürk Gravür Sergisi, Taksim Meydanı metro istasyonu girişinde görülebilecek. Bir Cumhuriyet ve İstanbul sevdalısı olan Cemal Akyıldız, Türkiye'de gravür tekniğiyle resim sanatının son temsilcisi olarak kabul ediliyor.