İstanbul'da Zafer Bayramı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılacak etkinlikleri duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kutlamaların 30 Ağustos Cuma günü 07.00'de başlayacağı ve 00.00'da sona ereceği belirtildi.

Bayram boyunca resmi kurumların bayrakla donatılacağı belirtilen açıklamada, ilçelerdeki kutlamaların ise "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" çerçevesinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Bayram günü 09.30'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumunun ardından, İstanbul Valiliğinde tebrikler için kabul töreni yapılacağı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Vatan Caddesi'nde saat 11.00'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi, saat 19.00'da da Hilton Bomonti Hotel'de Zafer Bayramı Resepsiyonu gerçekleştirileceği kaydedildi.

