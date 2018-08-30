İstanbul'da Zafer Bayramı Kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı 96. yıl dönümü, İstanbul Vatan Caddesi’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar için araç giriş çıkışlarına kapatılan Vatan Caddesi renkli görüntülere sahne oldu. Dev Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında öncelikle halk oyunları sergilendi. Daha sonra askeri bando eşliğinde askeri birlikler ve mehter takımı alanda yürüyüş gerçekleştirdi.

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Töreni izlemeye gelen üniversite öğrencisi İrem Sarıcı Zafer Bayramı’nın kendisi için çok önemli olduğunu ve çocukluğundan beri her sene kutlamak için tören alanlarına geldiğini söyledi.

Anasınıfı Öğretmeni Selma Kefelioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı özgürce kutlayabildikleri için Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bütün şehitleri minnetle andığını söyledi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Vatan Caddesi’nde çok sayıda polis görev yaptı. Metro giriş ve çıkışlarında vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından arandıktan sonra tören alanına kabul edildi.

