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İstanbul’da zayıflama hapı operasyonu kamerada

20.11.2020 13:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da zayıflama çayı ve hapının depolandığı adrese polis ekipleri operasyon düzenledi.

İstanbul’da zayıflama çayı ve hapının depolandığı adrese polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda çay ve hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba günü Fatih ve Güngören ilçelerinde ilaç etken maddeli gıda ürünleri, zayıflama çayı ve hap depolandığı ve satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 186 bin 880 adet macun, çikolata, damla, jel, krem, 73 bin 856 adet hap ve kapsül, 780 adet zayıflama çayı, bin 800 adet sprey, 107 bin 900 adet ambalaj etiketi, 15 bin 599 adet kutu içerisinde 371 bin 216’sı dolu şekilde toplam 479 bin 116 adet ürün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında sevk edildiği adli makamlarca işlem yapılırken, operasyon kameralara yansıdı.

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