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İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

22.12.2020 06:43 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti baskın yapıldı. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Baskın yapılan adreslerde yakalanan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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