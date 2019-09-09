İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 AC 772 plakalı otomobilin arıza yaparak durduğu D-100 kara yolu Şirinevler mevkisi Aksaray istikametinde, aynı yönde giden 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı araçlarda sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yola savrulan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri araştırma ekipleri, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, trafik ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

