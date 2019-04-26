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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 04:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Çakmak Köprüsü yakınında seyreden ve plakaları öğrenilemeyen bir otomobil ile aynı yönde seyreden başka bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sol şeritte kalan otomobile arkadan gelen 3 otomobilin daha çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada, 4 otomobilin çarptığı araçta bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönü, kısa süreli trafiğe kapandı. Kaza yapan otomobillerin çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Kaza Ümraniye zincirleme trafik kazası

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