İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Altayçeşme Kavşağı yakınında sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen 10 otomobil ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri kazada yaralananları, olay yerinde yaptıkları ilk müdahelenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü ise gözaltına alınarak Maltepe Polis Merkezi'ne götürüldü.

