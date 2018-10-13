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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Ankara yönünde Gürcistan plaklı tır ile 2 araç çarpıştı.

Kazada, 2 kişi yaralanırken Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
TEM zincirleme kaza

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