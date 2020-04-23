İstanbul'daki 100 okulda 100. yıl dolayısıyla kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okulların bahçelerinde öğrenciler yer almadı.

Etkinlik kapsamında İstanbul'da belirlenen okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Nisan'a özel "100. Yıl Marşı" çalındı.

İstanbul'da etkinliğin yapıldığı 100 okuldan biri olan Gaziosmanpaşa'daki Yıldıztabya İlkokulu'nda saat 13.00’te eş zamanlı olarak TBMM'nin 100. açılış yıl dönümünü simgeleyen 100 kırmızı ve beyaz balon gökyüzüne bırakıldı. Bazı vatandaşlar, okul çevresindeki evlerin balkonları ve camlarından etkinliği izledi.

Gaziosman Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın talimatları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Uzantı, etkinlikte 100. Yıl Marşı eşliğinde 100 beyaz ve kırmızı balonun gökyüzü ile buluşturulduğunu ifade ederek, "Bunu yaparken de mahallemizde ve evlerinde bulunan öğrencilerimiz balkon ve pencerelerimizden bize eşlik etti." dedi.

