"Yol yürürken hep söyledim kendi namıma hangi görev olursa olsun hep de söyleyeceğim Allah'ım ne olur beni aileme mahcup etme, bu çok önemli bunu derken hiç kimseyi kendi ailesine mahcup etmesin. Ben onun için dua ediyorum Allah'ıma aileme beni mahcup etme, Allah'ım beni doğduğum topraklara mahcup etme. Ben şimdi bu güzel toprakların en nadide çiçeğine İstanbul’a hizmet edeceğim. Dolayısıyla Allah’ım beni İstanbul halkına ve bu millete mahcup etme."

İmamoğlu, aşırı kalabalık bir aileden geldiğini ve hep bir arada yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kavgası da boldur mutluluğu da onun için ben hepsini yaşamışım. Onun için bazen çok geveze olanlara diyorum ki çok gevezelik yapmayın ben kavgaya da alışığım, insanları barıştırmaya da benimle uğraşamazsınız. Benim iyilik damarımla uğraşamazsınız. Benim iyilik duygularım herkesi terbiye eder. Onun için benimle ilgili ismini ağzına alanlar oluyormuş üzülüyorum. Neyse çok önemli değil. Allah herkese iyi düşünce versin."

Her zaman iyi düşündüğünü dile getiren İmamoğlu, "Biz hep iyilik düşündük herkes hakkında, millet hakkında. Ben buradan topladığım sevgiler, saygılar, o güzel duygularla göreceksiniz İstanbul'daki 16 milyon insanı barıştıracağım. Hem de o 16 milyon insanın içinde herkes var. Bu ülkenin 82 milyon insanı İstanbul’da yaşıyor hepsi var. Hepsi bizim kardeşimiz. Buradan topladığım o enerji ile İstanbul'daki o 16 milyon insanı barıştıracağım. Burada gördüğüm şu güzellikler var ya yeşillikler insanın doğallığı İstanbul’un her yerini böyle güzel yapacağız" dedi.