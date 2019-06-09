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İstanbul'daki 4 ölümlü kazanın şüphelilerden biri yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 22:33 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI, "BEN KİMSENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMADIM.

İstanbul'daki 4 ölümlü kazanın şüphelilerden biri yakalandı (2)

TUTUKLANDI, "BEN KİMSENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMADIM. MAĞDURUM" DEDİ.
Beşiktaş'ta, TEM yolunda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdulsamet Topci (23), dün akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Burdur Adliyesi’ne sevk edilen ve hakkında yakalama kararı olan Abdulsamet Topci, 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan ifade verdi. Bu suçtan tutuklanmasına karar verilen Abdulsamet Topci, İstanbul’daki kazaya ilişkin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Abdulsamet Topci hakkında bu olay nedeniyle de tutuklama kararı verildi. Abdulsamet Topci, adliyedeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Ben kimsenin ölümüne neden olmadım. Mağdurum. Allah büyüktür. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır" dedi.

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İstanbul'daki 4 ölümlü kazanın şüphelilerden biri yakalandı (2)İstanbul'daki 4 ölümlü kazanın şüphelilerden biri yakalandı (2)

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