İstanbul'daki 5 millet bahçesinin açılış töreni

"Zat-ı devletlerinizin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine verdiğiniz talimat doğrultusunda 100 Günlük Eylem Planı kapsamında, Millet Bahçelerinden, Mekansal Stratejik Planına, İmar Barışı’ndan, Kanal İstanbul'a, Kanal Ankara'dan, Kentsel Dönüşüm'e, şehit ailelerimize uygun imkanlar sağlanmasından, Sıfır Atık projesine kadar pek çok planımızda aşama aşama ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, gösterdiğiniz hedef doğrultusunda Millet Bahçeleri için yer tespiti, proje hazırlanması ve hizmete sunma dahil 18 şehirde, 33 Millet Bahçesi'ni hayata geçiriyoruz. Artık şehirlerimize, Millet Bahçeleriyle yeniden can suyu verilecek ve gelecek kuşaklar bu bahçelerin verdiği nefesle hayat bulacaktır. Millet Bahçeleri, cami merkezli şehirlerimiz üzerinde kurulan kadim medeniyetimizin şehircilik anlayışından birer örneklerdir."

Hedeflerinin her kentte en az bir Millet Bahçesi'ni halkın hizmetine sunmak olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

Valiler, Belediye Başkanları, Kayyumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve halkla görüştüğünü dile getiren Kurum, sorunları ve çözüm önerilerini yerinde tespit ettiklerini ve yapılması gerekenlerle ilgili planlamayı tamamlayıp çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Kurum, İstanbul'daki 5 millet bahçesinin açılışı dolayısıyla Başakşehir'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna uygun olarak göreve geldiği andan itibaren problemleri yerinde tespit edip çözüm üretmek için illere ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Millet Bahçeleri, cami merkezli şehirlerimiz üzerinde kurulan kadim medeniyetimizin şehircilik anlayışından birer örneklerdir. Bugün hizmete sunduğumuz Millet Bahçeleri böyle bir şehir, imar ve inşa hareketinin önemli birer parçasıdır." dedi.

Millet Bahçelerinin de böyle bir şehir, imar ve inşa hareketinin önemli birer parçası olduğunu vurgulayan Kurum, "Biz de artık inşa edeceğimiz şehirlerde, medeniyetimizin şehir tecrübesi ve birikimini, günümüz dünyasının ihtiyaçlarıyla birleştirerek ortaya koyuyoruz." dedi.

İstanbul’daki Millet Bahçeleri’ne ilişkin bazı temel bilgileri de aktaran Kurum, Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Başakşehir Millet Bahçesi'nin metruk bir taş ocağının olduğu alana inşa edildiğini kaydetti.

360 bin metrekare alandaki bahçede yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, etkinlik ve spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkurları bulunduğunu aktaran Kurum, Ayrıca 80 bin bitkiden oluşan koku bahçeleri, bin araçlık kapalı otoparkı, gölet ve Millet Kıraathanesi'nin de vatandaşın kullanımına sunulacağını belirtti.

Bahçede 5 bin kişinin aynı anda ibadet edeceği büyük bir külliyenin İstanbulluların hizmetinde olacağını ifade eden Murat Kurum, şunlar ıkaydetti:

"Sosyal ve kültürel pek çok ihtiyaca cevap verecek camide konferans salonları, Kur’an Kursu ve kapalı otopark yer almaktadır. TOKİ Başkanlığımızca inşa edilen Kayaşehir Millet Bahçesi, 350 bin metrekarelik bir alan üzerinde seyir terası, piknik alanı, koku bahçesi, 3 adet biyolojik gölet, 10 kilometre yürüyüş yolu ve kültürel etkinlik bölümleriyle hizmet verecektir. Emlak Konut tarafından yapılan bir diğer bahçemiz olan Hoşdere Millet Bahçesi içinde 3 bin kapasiteli cami, 7 bin 400 metrekarelik büyük bir gölet, bisiklet ve yürüyüş yolları, tematik bahçeler, meyve koku bahçeleriyle 142 bin metre karelik bir alanda vatandaşımıza hizmet verecektir. Çırpıcı Millet Bahçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından 500 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Millet Bahçemiz, ilk olarak 4 etapta vatandaşımıza hizmet verecektir. Kalan 2 etap ise en yakın zamanda bitirilecektir. Çırpıcı Millet Bahçesi’nin en önemli özelliği 124 bin gülü içinde barındırması. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılan Baruthane Millet Bahçesi ise takriben 60 bin metrekarelik bir alana sahiptir. Spor alanları, yürüyüş parkuru, çocuk parkları, süs havuzu, mevsimlik çiçek ve meyve bahçeleri, otopark ve ücretsiz internetle halkımızın ferahlayacağı bir alan olacaktır."