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İstanbul'daki 921 "Gece kartalı"na eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan ve "Gece kartalları" olarak adlandırılan 921 bekçiye oryantasyon eğitimi verildi.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan ve "Gece kartalları" olarak adlandırılan 921 bekçiye oryantasyon eğitimi verildi. İstanbul’da 2019 yılı 1. dönem 'Çarşı ve Mahalle Bekçiliği' sınavında başarılı olan ve eğitimlerini tamamlayarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 921 bekçiye oryantasyon eğitimi verildi. Küçükçekmece Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen eğitime İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdür Yardımcıları’ndan Necmettin Öztürk, Haydar Özdemir, Ali Tuna Coşkun, Mehmet Çatal, Mustafa İşlek, Kenan Şaban Süzgün ve Gürol Dikyol’un yanı sıra şube ve ilçe emniyet müdürleri katıldı. İSTANBUL’DA 3 BİN 580 BEKÇİ GÖREV YAPIYOR Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bugün itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 3 bin 580 bekçinin görev yaptığını, 279 bekçinin ise eğitimlerinin devam ettiğini söyledi. Çalışkan, şöyle konuştu: " 'Gece Kartalları’ olarak adlandırılan bekçiler, göreve başladığı 2017 yılından günümüze kadar, 9 milyon 748 bin kişi ile yaklaşık 700 bin araç sorgulaması yaptılar. Bu sorgulamalar sonucunda 17 bin 900 aranan şahıs yakalandı. Eğer gecelerimizi güvenli tutmazsak, gündüzleri yapacağımız işler yarım kalır. Biz geceleri vatandaşlarımız uyurken, evinde işinde aracında hiçbir şüphesi olmadan sokakların her tarafında olacağız. Sokak hakimiyetini tam uygulayacağız. Kanunsuz, kriminal insanlar sokaklarda rahat dolaşamayacak. Bu iş içinde gece kartallarımız çok önemli bir görev ifa ediyor” dedi. ÇALIŞKAN, MAHALLELERİ ‘GECE KARTALLARINA’ EMANET ETTİ Çalışkan şöyle devam etti: "15 buçuk milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul’un, Türkiye ekonomisinin merkezi olan ve kültür hazinesi olan bir şehirde göreve başlıyorsunuz. Sizler de bu şehrin güvenliğini sağlamak üzere, geçmişi kahramanlıklarla dolu emniyet teşkilatımızın bir parçasısınız. Böylesi bir şehrin güvenliği hususunda başarı sağlamak sıkı çalışmanın yanında devletine, milletine ve mesleğine sadakat gerektirir. Yetkilerini kanunlardan alan, adaleti kendisine şiar eden, her işinde devleti ve milletin menfaatini gözeten bir anlayışla mesleğinize başarıya ulaşacağınıza inancım tamdır. Bekçiler bulunduğu yerde güvenin teminatı, huzurun bekçisi, yüreğinde adalet, cesaret ve şefkatle mazlum ve masumun yanında her türlü şer odağına karşı kanunlar çerçevesinde acımasız ve sert oldukları için kendilerine 'Gece Kartalları' diye hitap ediyorum. 'Gece Kartalları' görev yaptığı mahalleye her anlamda hakim olan, herkesi tanıyan, her olayı bilen ve ihtiyaç halinde en kısa sürede kendisine ulaşılabilen kişilerdir. Mahallenin güvenliği sizlerden sorulacak." Çalışkan yaptığı konuşmanın ardından ataması tamamlanan Çarşı ve Mahalle Bekçileri’nden bazılarının isim soy isimlerini okuyarak atandıkları ilçeleri okudu. Emniyet Müdür Yardımcıları ile çeşitli ilçe ve şube müdürleri bekçilere çeşitli konularda eğitimler verdi.

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