İstanbul’daki Afganistan Zirvesi Ertelendi

Afganistan’daki barış sürecini desteklemek amacıyla 24 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılması planlanan zirve Taleban’ın katılmayacağını açıklamasının ardından ertelendi. Konuyla ilgili ilk resmi açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk televizyonuna yaptı. Çavuşoğlu, ‘‘NATO'nun kararlı destek misyonun ve ABD'nin çekilme kararından sonra acele etmeye gerek yok. Baktık ki ertelemek yararlı olacak. Katar, ABD ve BM ile istişareler yaptık’’ dedi. Çavuşoğlu Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından konferansı Ramazan sonrasına ve bayram sonrasına erteleme kararı aldıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘‘Sayın Cumhurbaşkanımız açılışı yapacak. 21 ülke ve 3 uluslararası örgüt olacak. Heyetlerin oluşması, katılım konusunda netlik olmadığı için ertelemek durumunda kaldık. Burada amaçla Doha'ya alternatif süreç başlatmak değil sürece katkı sağlamak. İstanbul'daki ev sahipliğini Türkiye, BM ve Katar olarak yapacağız’’ diye konuştu. Bir taraftan Afganlar’la müzakere, diğer taraftan Taleban'la ABD'nin imzaladığı anlaşma ve ABD’nin kararlı destek misyonundan çekilme kararıyla birlikte hassas bir döneme girildiğini belirten Çavuşoğlu, misyonun ortadan kalkmasının ardından NATO olarak Afganistan'a nasıl destek verilebileceğinin çerçevesinin çizilmeye çalışıldığını belirtti.

Başkan Joe Biden geçen hafta tüm ABD askerlerinin 1 Mayıs’tan başlayarak Afganistan’dan çekileceklerini böylece ABD’nin en uzun savaşının sona ereceğini bildirmişti. Biden, barışçı bir çözüm sürecinin garantisi olarak ABD askerlerinin ülkede kalması seçeneğini ise reddetmişti. Konferans bu gelişmenin ardından Afgan hükümetiyle Taleban arasında bir barış anlaşmasına varılması amacıyla düzenlenecekti. Üst düzey bir Afgan yetkili de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada konferansın Taleban’ın katılmayı reddetmesi nedeniyle yapılmayacağını bildirdi. ‘‘Taleban’ın güvenilirliği şüpheli’’ ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie ise Salı günü Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda verdiği ifadede Taleban’ın müzakere ortağı olarak güvenilir olmadığını söyledi. McKenzie, ‘‘Taleban’ın güvenilirliği konusunda büyük şüphelerim var, ancak burada ne yapacaklarına bakmamız lazım’’ diye konuştu. McKenzie, ‘‘Eğer Afganistan’ın gelecekte uluslararası alanda tanınan bir ülke olmasını istiyorlarsa verdikleri sözleri tutmaları gerekecek’’ dedi. McKenzie, ABD ordusunun Taleban’ı izlemeye ve eylemlerini değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi.